Trendy: design ścian

Paryż to dla wielu miasto symbolizujące miłość i romantyzm. Jak cudownie byłoby móc znaleźć się w nim w mgnieniu oka! Jest to możliwe dzięki wyjątkowej tapecie, która w sposób graficzny przenosi Paryż wprost do naszej sypialni. Tapeta ta jest świetnym przykładem oryginalnej dekoracji ściennej- wykonana w 100% ręcznie, certyfikowana, limitowana do 100 rocznie, nie jest to produkt dostępny dla każdego! Jego ekskluzywność idzie w parze z nieskazitelnym rzemiosłem- całość została wykonana przez artystę Thomas'a Lable alias Materz. W sposób panoramiczny przedstawił on widok na Les Invalides i wieżę Eiffela.