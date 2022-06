Jak urządzić mały salon?

Wielu z nas z nas zna ten problem: odwiedziny przyjaciół, a w naszym domu brak miejsca, aby im wszystkim zaoferować wygodne miejsce do spania. Kanapa w salonie to oczywisty wybór, z tym, że w małych salonach zazwyczaj nie ma miejsca na dużą kanapę. Mebel, taki jak na zdjęciu, to doskonały pomysł dla tych myślących praktycznie i z pomysłem. Może on w mgnieniu oka przeistoczyć się z fotela w materac o wymiarach 80x200. Wystarczająco wygodny na noc dla jeszcze jednego gościa!