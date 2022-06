7 domów, których budowa oparta jest na drewnie

Daglezja jest znana również pod nazwą: jedlica.Jest to doskonały materiał do budowy domów drewnianych. Drzewo daglezji osiąga wysokość nawet do 100 metrów, przy średnicy pnia około 0,8 metra. Nie jest to rodzimy europejski gatunek drzewa, przez co też nie jest tak popularny jak sosna lub świerk.

Daglezja ma bardzo twarde i wytrzymałe drewno w porównaniu do innych drzew iglastych. Domy z jedlicy są bardzo popularne na Alasce i na Kaukazie, co może świadczyć o jakości drewna.