Modowe trendy 2015- z wybiegu do aranżacji wnętrz

W 2015 roku modne stanie się nawiązywanie do motywów folklorystycznych i ludowych. Trend ten jest niezwykle łatwym i przyjemnym do przeniesienia do wnętrz, zwłaszcza dla nas Polaków, którzy lubujemy się w słowiańskiej kulturze i jej wizualnej stronie. Motywy ludowe to, podobnie jak w stylu etnicznym, żywe kolory, ale co odróżnia te dwa trendy to inne wzornictwo- w stylu folkowym to przede wszystkim kwiaty i zwierzęta. Akcenty folklorystyczne wyglądają szczególnie dobrze w towarzystwie neutralnych kolorów, jak i na tle bieli.