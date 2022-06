10 pomysłów na unikatowy hol

Przedpokój, hol czy wiatrołap- bez względu na to, jak nazywamy obszar znajdujący się od razu po wejściu do domu, nie ulega wątpliwości, że jest to miejsce często pomijane podczas aranżacji wnętrz. A spełnia przecież zupełnie inną rolę, niż jedynie przestrzeń, w której zostawiamy nasze płaszcze i buty. Przedpokój to pierwsze pomieszczenie, które widzą wchodzący do domu goście i to ono odpowiada za początkowe wrażenie, jakie nasze wnętrza wywołują.

Oto dziesięć pomysłów na to, jak urządzić i udekorować hol, aby był przestrzenią jeszcze bardziej wyjątkową.