Innowacyjny parterowiec!

Otwarta strefa dzienna jest przestronna i skąpana w naturalnym świetle. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wielkoformatowe przeszklenia, ale także z powodu wysokości sufitu, sięgającej czterech metrów! Podłoga na całej powierzchni strefy dziennej to także beton, co jest ciekawym estetycznym nawiązaniem do zewnętrznej fasady. Sufit z kolei pokryto drewniana okładziną o intrygującej, niecodziennej optyce. Za jej sprawę pomieszczenie to wydaje się jeszcze wyższe.

Centralnym elementem otwartej kuchni jest duża wyspa kuchenna, z wbudowanym w nią zlewozmywakiem i oraz palnikiem gazowym. Przygotowując przy niej potrawy podziwiać można wspaniały widok na ogród.