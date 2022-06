5 całkowicie odmienionych elewacji – nie do poznania

Zmiana jest niebywała, i to w każdym elemencie: bryła, kształty, styl, wszystko! Zatrzymano główny moduł budynku, przy czym usunięto elementy metalowe, płytki i kamienne wykończenia, pozostawiając biały prostopadłościan. Na jego podstawie powstało to, co mamy teraz przed oczami. Wykorzystano tu wiele środków pozwalających na oszczędność energii. Szczególnie zważając na usytuowanie domu w południowej Hiszpanii, wydaje nam się to trafną decyzją. Aż chciałoby się wejść do środka!

Ekologiczne budownictwo staje się coraz bardziej popularne w Europie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy również do Katalogu Inspiracji: Dom pasywny, dom przyszłości!