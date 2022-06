Trendy 2015: aranżacja i wystrój salonu

Kolejny rok za nami. Na pewno każdy ma już swoje podsumowania i postanowienia. Jaki będzie 2015? Czy uda nam się zrealizować plany? Te pytania pozostaną jeszcze przez jakiś czas otwarte. Jednak jeśli chodzi o design, 2015 nie kryje przed nami tajemnic. Dziś na homify skupimy się na najwyraźniejszych tendencjach, dotyczących wystroju i dekoracji salonu, które będą królować w świeżo rozpoczętym roku.

Modne salony w 2015 to przede wszystkim ciepło i komfort. To triumf żywych kolorów i powrót do klasycznych, eleganckich materiałów- zwłaszcza drewna i metalu. Jeśli szukasz odrobiny inspiracji w nowym roku, zapraszamy do lektury! Oto sześć trendów na 2015!