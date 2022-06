27 pomysłów na małe, ale przytulne podwórko z tyłu Twojego domu

Niezależnie od wielkości, posiadanie ogrodu jest wielkim szczęściem. Nic więc dziwnego, że obszar na zewnątrz kryje w sobie ogromny potencjał i łatwo może stać się ulubieńcem, zarówno do wypoczynku, jak i jako miejsce rozrywek z rodziną i przyjaciółmi. Jednak z braku czasu wynikającego z codziennego pośpiechu, wiele jardów jest zapomnianych i zaniedbanych. Jak wiemy, pielęgnacja ogrodu wymaga pewnego poświęcenia czasu, dlatego na homify znajdziecie wskazówki, jak w łatwy sposób zadbać o dany obszar.

Oprócz opieki związanej z projektowaniem, utrzymaniem i organizacją przestrzeni, ważne jest, aby zachować ogólny przyjemny i ciepły wyraz. W przestronnych ogrodach i na dużych tarasach w grę wchodzi wiele aranżacji, jednak te mniejsze z natury są bardziej przytulne.

W dzisiejszym artykule prezentujemy kilka wskazówek, aby zrobić mały dziedziniec nie tylko przytulnym. Sprawdźcie sami i niech to Was zainspiruje do zmiany własnego ogródka!