Pomysły na przechowywanie w kuchni

Jak przechowywać w domu wino, kiedy nie ma się do dyspozycji obszernej piwnicy win ani pojemnego stojaka na wina? A właśnie tak, jak to widać na zdjęciu! Praktyczne uchwyty na butelki przytwierdzone do ścian pozwalają nam na eleganckie przechowywanie wina, przy jednoczesnym eksponowaniu co lepszych trunków. Stanowią one tym sposobem także ciekawy element dekoracyjny.