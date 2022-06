44 pomysłów na meble z palet, które możesz od razu kopiować

Coraz większą popularnością cieszy się prowadzenie ekologicznego trybu życia i dbanie o czystość naszej planety. Każdy z nas może przyczynić się do rozwoju ekologii w naszym domu, dobre nawyki, ekologiczne produkty oraz… recykling.

Recykling to stosunkowo nowy trend. Z jednej strony to meble i dodatki produkowane ze „śmieci”, a z drugiej nowe, drugie, czasem nawet trzecie, życie przedmiotów. Taka moda, to alternatywa dla shoppingu w popularnych sieciówkach. Wśród najpopularniejszych przedmiotów, które są przerabiane na meble, są palety, drewniane skrzynki po jabłkach czy szpule po kablach. Nic dziwnego! Można z nich wyczarować prawdziwe cuda, w dodatku, bardzo na czasie. Są tanie a przede wszystkim ekologiczne i łatwo dostępne. Nie macie pomysły, jak je wykorzystać? Nie szkodzi, mamy dla Was 44 inspiracje, przygotowane przez naszych architektów wnętrz, gotowe do skopiowania, od zaraz! Idealne do kuchni, salonu czy łazienki. Koniecznie obejrzyjcie…