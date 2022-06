Nowoczesny dom marzeń na wyciągnięcie ręki

Współcześni architekci z różnorodnych źródeł czerpią inspiracje do swoich projektów. Wielu z nich nieustannie odwołuje się do ponad już stuletniego stylu Bauhaus, charakteryzującego się połączeniem surowości z funkcjonalnością. W niniejszym Katalogu Inspiracji chcielibyśmy zaprezentować Wam rezydencję nowoczesną i do granic stylową. Prostota, jasność i liczne urokliwe zakątki to trzy dominujące cechy obiektu ze zdjęć. Nie czekajmy zatem dłużej i przyjrzyjmy mu się bliżej!