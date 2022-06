Dekoracje do domu dla kreatywnych

Bez względu na to, czy chcesz ją wykorzystać jako siedzisko, czy też jako podnóżek, lub też jako poduszkę, pufa ta zapewnia maksimum komfortu! Wykonywana ręcznie przez nasze Profesjonalistki z firmy Dwie Baby przy użyciu półkilometrowego bawełnianego sznura, jest ciekawym i oryginalnym pomysłem na dekorację salonu czy też pokoju dziecięcego. Materiał, z którego została wykonana, jest bardzo praktyczny i nadaje się do czyszczenia w pralce. W zależności od wersji kolorystycznej, pasuje do wnętrz urządzonych w wielu różnych stylach- brązowa do rustykalnych i wiejskich, niebieska do shabby chic, a czerwona do orientalnych.