Oświetlenie domu na zewnątrz: porady i pomysły

W przypadku drzwi wejściowych najważniejsze jest górne oświetlenie, które powinno rozjaśniać schody, podest i drzwi. Takie oświetlenie może mieć różną moc, ale warto się zastanowić, gdzie powinien padać najsilniejszy strumień światła. W tym miejscu dobrze sprawdzają się czujne lampki, które zapalają się tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Występują w dwóch różnych typach: pierwszy to oświetlenie, które jest zintegrowane z czujnikiem ruchu. Oznacza to, że można wcześniej zaplanować, jak długo powinno się świecić światło, kiedy zadziała czujnik ruchu, a może to być od kilkunastu sekund do nawet 30 minut. Zaś drugim typem są lampy z czujnikiem zmierzchu.