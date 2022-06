Szary dom, nie dla szarej myszki!

Dom jednorodzinny, który Wam dziś zaprezentujemy jest naprawdę wyjątkowy! Zdecydowanie powinien on przypaść do gustu tym z Was, którzy uwielbiają ponadczasowy minimalizm. Z zewnątrz, jest bardzo spokojny i prosty a w środku, zachwyca dobrym gustem i smakiem. Nasi specjaliści, architekci z KITZLINGERHAUS GMBH & CO. KG,dołożyli wszelkich starań, by stworzyć dom o ogromnej funkcjonalności. Niezaprzeczalnym atutem całego budynku jest również jego niesamowity design. Dzięki eleganckiej, prostej bryle z płaskim dachem, elewacji z drewna w kolorze antracytu i dużym oknom, ten dom przyciąga uwagę przechodniów.

Zobaczcie razem z nami, ten niesamowity, nowoczesny dom, o specyficznym charakterze, ale pozbawiony niepotrzebnej ekstrawagancji! Zapraszamy…