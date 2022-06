15 małych wiejskich domków, które zainspirują Cię do budowy własnego

Największą zaletą posiadania domku na wsi jest otoczenie i kontakt z naturą. Z tego powodu przy jego budowie stawia się raczej na materiały i kształt, a nie na wielkość. Mały wiejski domek jest idealną odskocznią od zgiełku miejskiego życia i zapewnia oazę stworzoną do relaksu.

W tym Katalogu Inspiracji prezentujemy piętnaście małych domków wiejskich o różnych stylach i materiałach. Mają one jednak wiele ze sobą wspólnego- funkcjonalność, komfort i walory estetyczne. Na pewno zainspirują Was do budowy własnego!