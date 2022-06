Perfekcyjny 70-metrowy apartament

Jeżeli jest jedna rzecz, której nauczyliśmy się od oglądanych codziennie na homify projektów, to fakt, iż rozmiar nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o modne i stylowe dekorowanie. Liczy się za to innowacyjność, kreatywność i dobra organizacja przestrzeni. Od wiejskich posiadłości, poprzez apartamenty w metropoliach, aż po luksusowe nadmorskie wille- w ich aranżacji wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób ich wnętrza zostały zagospodarowane.

Dzisiejszy projekt udowadnia, że nie trzeba wiele przestrzeni, aby móc urządzić wspaniałe wnętrze. Projektanci na 70 metrach kwadratowych stworzyli eleganckie i szykowne mieszkanie, które poza walorami estetycznymi odznacza się także dużą dozą funkcjonalności.