6 najlepszych pomysłów na ogród przyjazny dzieciom!

Ogród dla małego człowieka jest inspiracją do ciągłej zabawy. Chętnie on w nim przebywa i wyszukuje coraz to nowe sposoby umilania sobie czasu. Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z tego, że nasza pociecha znowu zniszczyła zdobyty z wielkim trudem rzadki kwiatek lub drzewko. Spróbujmy zatem połączyć przyjemne z pożytecznym i znajdźmy w ogrodzie kawałek wolnej przestrzeni, gdzie moglibyśmy postawić mały ogródek specjalnie dla dziecka. Można zademonstrować mu jak uprawiać grządki, pielić, sadzić i podlewać roślinki. Pozwólmy mu wybrać nasiona roślin, które będzie pielęgnować samodzielnie, dzięki temu nauczymy dziecko większej odpowiedzialności i dbania o rośliny. W glinianych donicach posadźmy zioła i pokażmy maluchowi do czego nam są potrzebne. Niedaleko placu zabaw można posadzić krzewy z jadalnymi owocami. Nasz smyk bawiąc się w chowanego i podjadając tym samym smaczne owoce będzie uczył się je rozpoznawać.

Dobrym pomysłem jest także zbudowanie poidełka z wodą oraz karmika dla ptaków, dzięki któremu śpiewający przyjaciele częściej będą odwiedzać ogród. Można zaangażować malucha w regularne karmienie ptaki zimą, wspólnie obserwować zwyczaje ptaków i nauczyć je rozpoznawać poszczególne gatunki. Takie podglądanie przyrody może równocześnie okazać się świetną zabawą dla dziecka. Można podarować dziecku lornetkę i siatkę na motyle, zaopatrzyć w plastikowy słoik, do którego mogłoby ono na chwilę złapać owada a potem go uwolnić. Jeśli zostawimy mały skrawek nieskoszonego trawnika to zachęcimy wdzięczne nam za to owady, które dziecko mogłoby obserwować. Ponadto w wysokiej trawie dzieci świetnie bawią się w Indian lub łapią świerszcze. Z kolei na skoszonym trawniku można zbudować bramkę i grać w piłkę, badmintona czy po prostu poskakać na skakance. Piękną pożyteczną ozdobą jest także oczko wodne z kolorowymi rybkami, dziecko może podziwiać rybki, a woda poprawi mikroklimat w ogrodzie.