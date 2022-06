10 nowoczesnych pomysłów na ​​oświetlanie ściany

Dekoracje w ściennych niszach, mogą być bardzo ciekawe i zróżnicowane. Nie musimy się jedynie ograniczać do umieszczania w nich przedmiotów. W otworach mogą być wpuszczone światła.

Ściana, w ten sposób udekorowana, nie tylko oryginalnie i nowocześnie wygląda, ale będzie też dawać dodatkowe światło. Jest to świetna alternatywa do oświetlania schodów w domu, ponieważ jest to obszar, który wymaga dobrej widoczności. Klatka schodowa wcale nie musi być nudna, tutaj także jest pole do kreatywności.