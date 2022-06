Dom dla jednej osoby o barwnej osobowości

Nie raz zachęcaliśmy Was do stworzenia domowej biblioteczki. Tutaj jednak czeka na nas prawdziwa biblioteka! Regały uginają się pod ciężarem książek. Ich ustawienie bokiem do ogromnego przeszklenia nie jest przypadkowe. Chociaż przy naturalnym świetle świetnie się pracuje, to padające bezpośrednio promienie słońca szybko mogłyby odbarwić okładki książek.