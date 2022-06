Wybierz dom, idealny dla siebie – najbardziej popularne style domów

Ten styl jest prawdopodobnie najbardziej popularny. Został opracowany w połowie XX wieku. Secesyjna architektura ustąpiła miejsca architekturze ekologicznej Franka Lloyda Wrighta, Le Corbusier i Ludwig Mies van der Rohe. Stylu ten charakteryzuje się prostotą, harmonijnym wyglądem, bezbłędnymi proporcjami i naturalną formą. Nowoczesny styl architektoniczny czerpie stylistyczne podstawy z modernizmu. Gładkie, proste linie to charakterystyczna cecha. Wewnątrz, wystrój jest oryginalny i nietypowy. To właśnie w tym stylu, można stworzyć naprawdę wyjątkowy domu, ale wymaga to kreatywności, zdolności niekonwencjonalnego myślenia. Może to właśnie jest dom idealny dla Was?