5 nowoczesnych domów o nietypowych planach

Czy tak wyobrażaliście sobie przed chwilą ten dom? Musimy przyznać, że naprawdę robi wrażenie! Czy wracając na moment do planu potraficie określić, co wskazuje na to, dokąd przestrzeń będzie zadaszona? To oczywiście przerywana, złamana linia… Im więcej planów oglądamy, tym lepiej je rozumiemy!