Niesamowite pomysły na korytarz

Korytarz to jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu, gdyż to najpierw do niego wchodzą odwiedzający nas goście. Elegancki korytarz to prawdziwa wizytówka właścicieli domu. Dekoracja korytarza powinna być zatem dobrze przemyślana i idealnie komponować się z dekoracją pozostałej części budynku. Korytarz to świetne miejsce do zainstalowania różnego rodzaju szafek, półek, krzeseł, ławek, kanap, gigantycznych doniczek, czy po prostu wieszaków. W niniejszym Katalogu Inspiracji zaprezentujemy Wam kilka przykładów korytarzy, które lokalni i międzynarodowi architekci urządzili w sposób niezwykle oryginalny i twórczy.