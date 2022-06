7 nawyków, dzięki którym zawsze utrzymasz dom w czystości

Jeżeli salon to serce Twojego domu i to właśnie tutaj rodzina i goście wspólnie spędzają czas, upewnij się, że miejsce to jest zawsze reprezentacyjne. Poświęć dziesięć minut przed snem na uprzątnięcie obszaru kanapy i stolika kawowego, wyniesienie naczyń, złożenie koców, wytrzepanie poduszek. Tym samym następnego dnia będziesz mógł się cieszyć salonem czystym i porządnym.