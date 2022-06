Czy drewniane wiaty to dobra alternatywa dla garażu?

We wstępie przekonywaliśmy Was, że wiata garażowa może dopełniać bryłę domu, idealnie wpasowywać się w całościowy projekt działki. Nie rzucamy słów na wiatr i na zakończenie chcemy zaprezentować Wam piękny projekt, który potwierdzi nasze słowa. To dom Lea II od architektów z Pracowni Projektowej Archipelag. Widoczna w głębi wiata stanowi integralną część budynku, co do tego nikt chyba nie może mieć wątpliwości!

