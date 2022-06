Prezentujemy Wam 13 pomysłów na to, co możecie zrobić z dachem swojego domu

Budując dom, należy dostrzec wszystkie możliwości na wykorzystanie jego przestrzeni. Jeżeli zdecydowaliście się na budynek z płaskim dachem, warto zagospodarować ten obszar i powiększyć w ten sposób metraż budynku. Na dachu stworzyć można dodatkowy pokój, pomieszczenie na przechowywanie, miejsce na grilla, domowy gabinet, oranżerię… Jest wiele opcji na to, jak wykorzystać tę przestrzeń. Oto 13 pomysłów na to, co zrobić z dachem domu!