Trendy: kamień w aranżacji wnętrz

Kiedy przychodzi czas remontu, pierwsze, o czym myślimy, to pokrycie ścian i podłóg. Wybór uzależniony jest od charakteru naszego domu, a także od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Zależy nam na industrialnym szyku? Sięgnijmy po cegły albo beton. Podobają nam się klimaty retro? Postawmy na tapetę albo glazurę.

A co jeżeli chcemy, aby nasz dom był rustykalny? Odpowiedź jest w tym wypadku prosta: kamień. Nie jest on jedynie dobrym materiałem izolacyjnym – potrafi także nadać wnętrzu wyraz autentyczności i jakby ponadczasowości. Aby przyjrzeć się dokładniej takiemu rozwiązaniu udaliśmy się do Włoch, gdzie czekał na nas projekt, w którym kamień gra główną rolę.