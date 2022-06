Wszystkie oczy na… dach!

Budowa domu może być znacznie bardziej skomplikowana niż zatrudnienie biura architektury, które wszystkim zajmie się kompleksowo. Wzniesienie nowego budynku wymaga połączenia sił specjalistów z różnych dziedzin pracujących ramię w ramię. Często warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanych rzemieślników. Może być tak, że marzymy, aby w ściany naszego domu pokrywały naturalne tynki gliniane czy cordwood lub marzymy o eleganckich balustradach z kutego żelaza… A może jesteście jedną z tych osób, do których nie przemawia ekonomiczna cena oraz łatwość montażu blachodachówki i zawsze marzyliście o dachu krytym tradycyjną dachówką ceramiczną?

Jeśli tak, to dzisiejszy Katalog Inspiracji jest właśnie dla Was! Skupimy w nim całą naszą uwagę na wspaniałym dachu wykonanym tradycyjnie choć kryjącym budynek nowoczesny w każdym calu… To dzieło niemieckich rzemieślników z Froese Dach.