Przed i po: wystrój wnętrz pod sprzedaż domu

Większość z nas, ma pewną tendencję do oceniania wnętrz na pierwszy rzut oka. Nawet bez przyglądania się detalom czy przebywania dłużej w danym pomieszczeniu, możemy powiedzieć czy nam się ono podoba czy nie. Dobrze o tym pamiętać, szczególnie przed wystawieniem domu na sprzedaż. Źle umeblowany i zaaranżowany pokój, może być skutecznym odstraszaczem na potencjalnych nabywców. Rozwiązaniem tego problemu jest coraz popularniejszy home staging, czyli profesjonalna usługa polegająca na właściwym przygotowaniu domów i mieszkań na sprzedaż. Każde wnętrze jest wówczas szczegółowo omówione i przygotowane do jak najlepszej, eleganckiej prezentacji. Jak wykazują statystyki, home staging może przyspieszyć sprzedaż domu do 50%, a nawet podnieść wartość sprzedawanej posiadłości o 10-15%.

Jak niesamowity efekt może przynieść właściwe przygotowanie domu pod sprzedaż, zobaczymy dzięki serii zdjęć przed i po, zaprezentowanej przez naszych ekspertów pod kierownictwem Margarity Naurath.

Zapraszamy!