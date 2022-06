9 fantastycznych pomysłów na drewno w ogrodzie!

Drewno świetnie wygląda w każdym miejscu naszego domu, ale istnieje przestrzeń, w której nie tylko ładnie się prezentuje, ale także jest niemalże konieczne – mowa o architekturze zewnętrznej domu. Powód jest prosty, drewno jest naturalnym materiałem, który można dostosować do każdego stylu i wystroju ogrodu, sprawiając, że będzie ono tworzyło harmonijną całość. Drewno można wykorzystać do budowy sufitów, stołów, ławek, huśtawek, sadzarek itp., praktycznie do wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Można je pomalować na naturalne kolory, co sprawi, że stanie się ono jeszcze bardziej eleganckie, albo połączyć z jasnymi kolorami i wykreować w ten sposób żywą atmosferę, bądź też zostawić je w naturalnym kolorze i utworzyć tym samym stonowaną przestrzeń relaksacyjną.

Jeśli poszukujecie idealnych dekoracji dla Waszego tarasu lub ogrodu – to dobrze trafiliście. Przedstawiamy Wam 9 niesamowitych propozycji wykorzystania drewna, które sprawią, że otoczenia Waszego domu będzie fantastycznie wyglądało.