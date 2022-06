Mały dom – ogrom przestrzeni!

Dom jest miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy powinni czuć się komfortowo. Wskazane jest, by emanował on ciepłem i przytulną atmosferą, ponieważ taka aura sprzyja zacieśnianiu więzi rodzinnych. Nasi architekci ze STUDIA 13 doskonale zdają sobie z tego sprawę. Stworzyli oni genialny projekt, w którym pozytywny klimat wyczuwalny jest zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz. Dom posiada wiele interesujących akcentów, które głownie zostały wykonane przy użyciu ponadczasowego materiału jakim jest drewno. Dzięki niemu domownicy nie muszą martwić się o to, że będą musieli szybko robić jakikolwiek remont.

Zobaczcie sami, jak olśniewająco prezentuje się ten przytulny zakątek!