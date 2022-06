Zrób to sam – 5 prostych pomysłów, które odmienią Twoje życie!

Trend DIY ( z angielskiego do it yourself: zrób to sam) już na dobre zagościł w świecie wystroju wnętrz i utrzymania domu. Po co kupować produkty, o niewiadomym pochodzeniu, często drogie i masowo produkowane, gdy można cieszyć się rzeczami wyprodukowanymi samodzielnie? Być może z większym nakładem pracy, ale z jak ogromną satysfakcją z osiągniętego rezultatu! Tak samo jest z pomysłowymi i często banalnie prostymi trikami, rozwiązującymi codzienne problemy- udowodnimy Wam, że powiedzenie „proste rozwiązania są zawsze najlepsze” ma 100% zastosowanie w tych sytuacjach!

Jesteśmy pewni, że wielu z Was zareaguje na te triki słowami: „takie proste, a takie genialne”!

Oto co będzie Wam potrzebne do tego projektu „zrób to sam”:

1. oznaczanie kluczy: klucze, lakier do paznokci (najlepiej jaskrawe, wyraziste kolory)

2. wygodne gotowanie: wieszak do spodni, książka kucharska

3. porządkowanie kabli: kable, klipsy do papieru (wielkość zależy od tego, jak wysoki jest blat stołu lub szafki)

4. zapalanie świeczki: świeczka i świecznik, makaron spaghetti, zapalniczka

5. oszczędzanie miejsca w szafie: wieszaki metalowe, puszka po napoju gazowanym

Powodzenia!