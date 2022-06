Modułowy dom na 75 metrach kwadratowych

Budowa domu to zazwyczaj proces trwający kilka lat- od zakupu działki, poprzez wybór projektu, znalezienie odpowiedniej ekipy budowlanej, wylanie pierwszych fundamentów, wykończenia, aż po urządzanie i wyposażenie. Uffff! Proces ten nie jest łatwy i z pewnością nie należy do krótkich. Od ogromu prac i zadań, które trzeba wykonać, może się zakręcić w głowie! Współczesna architektura wychodzi jednak naprzeciw temu problemowi, oferując alternatywę dla tradycyjnych domów jednorodzinnych- domy modułowe, prefabrykowane. Umożliwiają one na wprowadzenie się w przeciągu zaledwie kilku miesięcy- od momentu zakupu projektu do chwili zamieszkania we własnych czterech kątach! Zaintrygowani? Obejrzyjcie z nami przenośny, 75-metrowy dom!