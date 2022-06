6 kuchni w kształcie litery L = 6 inspiracji

Stworzenie projektu idealnej kuchni, dopasowanej do naszego domu czy mieszkania, wcale nie jest zadaniem łatwym. Kształt, kolor, styl mebli, materiały, potrzebny sprzęt AGD… trzeba podjąć wiele decyzji! Trudność wyboru potęguje świadomość, że dokonujemy decyzji na lata. Najważniejsze to jednak nie panikować i ze spokojem zastanowić się nad tym, w jaki sposób wyobrażamy sobie użytkowanie naszej kuchni. Czy chcemy, by stała się sercem domu z przestronną strefą śniadaniową? Czy może bardziej zależy nam, żeby rodzinne posiłki przeniosły się do jadalni? Wiele czasu poświęćmy na analizę dostępnej przestrzeni. Jaki kształt kuchni najlepiej by się do niej dopasował?

Dzisiaj pochylimy się właśnie nad kwestią kształtu i przyjrzymy się jednemu z najbardziej popularnych: kuchni na planie litery L . W tym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam 6 wspaniałych realizacji, które udowodnią, że taką kuchnię dopasować można do każdego gustu…