Drewniany dom, który powstał z zadziwiającą prędkością

Kolejne pomieszczenie, w którym drewno jest jednym z głównych graczy. Jest prosto, minimalistycznie i funkcjonalnie. Nie ma zbędnych ozdobników, a duet bieli i brązu zawsze wygląda dobrze.

Pierwsza rzecz, która nasuwa się na myśl gdy mówimy o technologii prefabrykowanych to szybkie tempo budowy. Ale to nie koniec. Producenci oferują domy budowane w standardzie energooszczędnym, które na życzenie klienta można dostosować nawet do wymogów pasywnych. Unika się prac mokrych. Również roboty związane z wykończeniem elewacji są zredukowane do zera lub mocno ograniczone. Realizacja stanu surowego zamkniętego budynku w ciągu 7-14 dni, to dobre tempo! Dowiedzcie się więcej na ich temat: Domy prefabrykowane – architektura przyszłości!