7 najlepszych sposobów na mnóstwo naturalnego światła w domu!

Naturalne światło dzienne najlepiej wpuścić zwiększając powierzchnię przeszkleń w budynku. Dostęp do naturalnego światła dziennego ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Naturalne światło potrafi zwalczyć bakterie, ma działanie pobudzające, a także jest świetnym terapeutą. Brak światła niekorzystnie wpływa na organizm ludzki, dlatego w okresach pochmurnych, deszczowych czujemy się senni, apatyczni, zmęczeni i przygnębieni narastają w nas problemy natury psychicznej, pojawiają się depresje. Maksymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego w domu podnosi komfort mieszkania oraz zmniejsza zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne, ograniczając wydatki na energię elektryczną. W dobrze zaprojektowanym domu oświetlenie sztuczne używane jest jedynie w pochmurne dni, po zachodzie słońca oraz w pomieszczeniach bez okien. Dla standardu energetycznego domu nie bez znaczenia jest sposób zaprojektowania systemu oświetlenia oraz wybór odpowiednich źródeł światła.

Najlepszy sposób na naturalne światło w domu to projektowanie domu z dużymi przeszkleniami. Przeszklenia w obudowie budynku pełnią nie tylko funkcję architektoniczną i estetyczną, ale przede wszystkim mają istotny wpływ na bilans energetyczny budynku, a także zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego i wizualnego jego użytkownikom przez wprowadzanie dużej ilości naturalnego światła dziennego do pomieszczeń naszych domów. Część przeszklona fasady, głównie wskutek wymiany ciepła przez promieniowanie, dostarcza zarówno energię słoneczną, jak i naturalne światło dzienne do wnętrza budynku. Przegrody przeszklone wpływają na bilans energetyczny budynku poprzez cztery podstawowe mechanizmy: (wymianę ciepła z otoczeniem, słoneczne zyski cieplne, przepływ powietrza przez nieszczelności okna (infiltracja), naturalne światło dzienne), które można w znacznej części kontrolować lub ograniczyć ich wpływ poprzez: użycie do wykonania oszklenia oraz ramy materiałów minimalizujących straty ciepła przez przenikanie, użycie właściwego oszklenia oraz systemów zacieniania do kontroli słonecznych zysków cieplnych, aby wspomóc system grzewczy w okresie zimowym oraz zminimalizować ilość energii potrzebnej do chłodzenia i klimatyzacji w okresie letnim, odpowiednią konstrukcję, zapewniającą wysoką szczelność z możliwością regulacji poziomu infiltracji, użycie naturalnego światła dziennego do doświetlania pomieszczeń i zmniejszenia zapotrzebowania na oświetlenie sztuczne. Przeszklenia w budynku to nie tylko różne elementy konstrukcyjne – okna, okna dachowe czy drzwi balkonowe, ale również świetliki, atria, ogrody zimowe czy systemy fasadowe.