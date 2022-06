Klimatyczne oświetlenie w domu

Pragnąc rozjaśnić pomieszczenie, nie musimy ograniczać się tylko do tradycyjnych rozwiązań. Duży efekt można osiągnąć świadomym doborem kolorów- głównie bieli, kremu i pasteli. Szczególnie w starych kamienicach i mieszkaniach dobrze przeszklonych, do których wpada dużo światła naturalnego, efekt podobny do uzyskanego na zdjęciu, można osiągnąć stosunkowo małym wysiłkiem. Trzymanie się jednej palety kolorystycznej i zastosowanie bieli zarówno na ścianach jak i podłogach oraz jasne meble dają efekt przestrzenności.