Nowoczesny dom dla miłośników minimalizmu

Biel to ulubiony kolor minimalistów- ponadczasowy, elegancki, świetnie pasujący do barw wszystkich materiałów. W tym projekcie dominuje nie tylko na fasadzie, ale i we wnętrzach. Budynek domu znajduje się nieco z tyłu działki, pozostawiając od frontu miejsce na garaż z wiatą, który również odznacza się nowoczesnym designem. Bryła domu jest geometryczna, prosta, o płaskim dachu. Ramy okienne, balustrady balkonowe oraz niektóre części fasady są grafitowe, kreując ciekawy kontrast z dominującą bielą.