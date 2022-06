8 niezawodnych sposobów na rozjaśnienie ciemnej łazienki!

Lustra są koniecznością w każdej łazience, i wiedzą o tym zarówno panie, jak i panowie, a już szczególnie w przypadku ciemniejszej łazienki powinniśmy rozważyć zamontowanie nawet kilku luster. Jest to spowodowane tym, że odbijają one światło, przez co pomieszczenie wydaje się większe, bardziej przestronne i oczywiście – jaśniejsze. Wokół lustra powinniśmy równomiernie rozmieścić oświetlenie, aby lepiej się w nim widzieć. Będzie to mieć efekt również dekoracyjny – oświetlenie wokół lustra zawsze przykuwa uwagę. Jeżeli nie wiemy, gdzie jeszcze zamontować lustro oprócz przestrzeni nad umywalką, to powinniśmy sprawdzić, gdzie najlepiej będzie się odbijać światło, aby wpłynęło to korzystnie na aranżację. Często stosowanym wyjściem jest umiejscowienie lustra nad wanną lub całkowite pokrycie jednej ze ścian lustrem – wybór należy do nas!

