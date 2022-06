Minimalizm w rozmiarze XXL

Dom z dzisiejszego Katalogu Inspiracji to pasmo niespodzianek. Minimalistyczną bryłę cechuje prostota wyjątkowa nawet dla tego stylu. Szare mury skrywają aż 1000 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej! To aż pięć pięter, z czego dwa znajdują się pod ziemią. Ukryto tam gabinet do pracy, barek oraz prywatne kino. Tam dzisiaj nie zajrzymy, jednak czeka nas wizyta w łazience o niesamowitych rozmiarach…

Zaciekawieni? Czas przenieść się do Kolonii i poznać dzieło architektów z biura archicraft!