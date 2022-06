Od fundamentu po sam dach, czyli budowa domu krok po kroku

Nie możemy nigdy zapominać o projekcie wnętrza już w fazie projektu budynku. Jest to istotne ze względu na jego wewnętrzne funkcje. Chociaż budując dom ostatnim nad czym się zastanawiamy jest kolor tapet w kuchni to warto jednak zaplanować wcześniej wystrój wnętrza. Jest on bowiem sprzężony np. z rodzajem stolarki, którą przecież zamawiamy wcześniej. Jeżeli zatem chcemy aby w naszym nowym domu wszystko współgrało a budowa odbywała się krok po kroku to musimy równolegle budować i planować wystrój wnętrza. Jeżeli nie będziemy działać dwutorowo to zamkniemy sobie pole manewru na wstępie i pogrzebiemy marzenia, o których realizację tak walczymy. Budowa domu krok po kroku to bardzo trudne przedsięwzięcie. Przede wszystkim dlatego, że wszystkie wymienione przez nas kroki muszą być zaplanowane wcześniej. Ich kolejność wcale nie jest oczywista, a wiele z nich musi odbywać się równolegle. Kolejność kroków musimy dopasować do istniejących prawideł oraz indywidualnego trybu. Jeżeli zaś szukamy inspiracji dla aranżacji wnętrza to koniecznie zajrzyjmy do ale design grzegorz grzywacz, tam morze pomysłów.