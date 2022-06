Jak sfinansować budowę domu?

Finansowania budowy domu należy rozeznać, co lepsze dla nas nie tylko teraz w danym momencie, ale należy brać po uwagę także dalsze nasze losy, w jakich się znajdziemy, czy nie zmieni się nasza zdolność kredytowa, sytuacja rynku finansowego będzie stabilna. I jeszcze różne przypadki losowe mogą się zdarzyć. Zakładając łączny kredyt na zakup działki pod budowę domu i koszty poniesione na finansowanie budowy domu trzeba liczyć się z tym, że są to spore kwoty, od których trzeba będzie spłacać same odsetki nie spłacając zaciągniętego długu na zarówno zakup działki pod budowę domu jak również zaciągniętego długu na finansowanie budowy domu. W tym przypadku staje się to w miarę opłacalne, jak mamy szansę na dość szybką budowę domu wręcz błyskawiczną, co nie zawsze daje się dokładnie przewidzieć, bowiem losowe sytuacje potrafią nas zaskakiwać w najbardziej nieoczekiwanym momencie i najbardziej niecodziennym sposobem. Bardzo ważne bowiem jest branie po uwagę wszystkich za i przeciw i rozważenie wszystkich prawdopodobnych niekorzystnych sytuacji, które mogą się pojawiać przy finansowaniu budowy domu kredytem tak zwanym wspólnym na zakup działki pod budowę domu i kosztów finansowania budowy domu. Potrzebna jest tutaj nie tylko rozwaga ekonomiczna przy rozeznawaniu kosztów finansowania budowy domu, ale również duże wyczucie sytuacyjne. Zalety łącznego kredytu na zakup działki i budowę domu. Nie musimy dwa razy badać zdolności kredytowej i załatwiania formalności. Jak kupimy działkę mamy pewność, że będziemy mieć kredyt na finansowanie budowy domu. Wady łącznego kredytu na zakup działki i budowę domu. Do momentu uruchomienia pełnej kwoty kredytu na finansowanie budowy domu spłacamy tylko odsetki. Musimy wybrać projekt domu i określić koszt budowy przed sfinansowaniem zakupu działki. Mamy ograniczony czas do zakończenia inwestycji odbiorem technicznym.