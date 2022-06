Przed i po, czyli niezwykła przemiana kilku rezydencji

To trochę przygnębiające, jak wiele domów jednorodzinnych dookoła wymaga renowacji. Niektóre z nich na szczęście prędzej, czy później wpadają w ręce profesjonalistów i powracają do życia. Dom ze zdjęcia zamiast wykorzystywać sprzyjające okoliczności natury, już dawno zapomniał o swoim potencjale do wielkości. Ogromna strata! Jednak na zmiany nigdy nie jest za późno!