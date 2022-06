Jeden projekt domu w pięciu różnych wersjach

Jak często zdarza się, że w długotrwałym procesie szukania domu marzeń przeglądamy niezliczone ilości projektów i zawsze znajdujemy coś, co nam się nie podoba- czy to kształt dachu, czy też materiały elewacyjny, czy ich kolory. Na rozwiązanie tego problemu wpadli producenci domów gotowych- stworzyli jeden projekt domu, ale zrealizowali go w pięciu różnych wersjach. Tym sposobem zagwarantowali swoim klientom prawdziwy wachlarz wyboru, odnosząc się do zróżnicowanej palety gustów i smaków. Zobaczcie, co znajduje się w ich ofercie!