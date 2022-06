Drewno w aranżacji wnętrz – 9 świetnych pomysłów!

Drewno jest materiałem biologicznym, pochodzącym z żywego organizmu, pod wpływem czynników zewnętrznych: wilgoć, temperatura, uszkodzenia mechaniczne zmienia swoją strukturę, dlatego dobrze jest o tym pamiętać i używać regularnie preparatów przeznaczonych specjalnie do drewna. Drewno jest materiałem bardzo dostępnym na rynku w swej różnorodności, mnogości gatunków, koloru, faktury, formy i właściwości. Daje nam to bardzo duże możliwości, aby wprowadzić drewniane wykończenia we wnętrza naszych domostw. Drewno powinno charakteryzować się równomiernym rozłożeniem słojów i przebiegiem włókien równoległym do podłużnej osi. Elementy drewniane nie powinny mieć sęków, pęknięć, uszkodzeń wywołanych przez pasożyty, przebarwień i zgniłych fragmentów. Tylko materiały wolne od wymienionych cech należy wykorzystywać jako materiał do drewnianych wykończeń naszych domów. Praktycznie z drewna odpowiednio obrobionego można zrobić wiele pięknie wyglądających drewnianych wykończeń w naszych pomieszczeniach służącym nam w codziennym życiu. Gdy zabezpieczymy odpowiednio powierzchnię drewna, wykończymy woskiem lub lakierem, to drewniane wykończenia da się zastosować praktycznie w każdym wnętrzu i na każdej powierzchni, nie tracąc przy tym żadnych walorów użytkowych. Odpowiedni wybór gatunku drewna z uwzględnieniem jego miejsca przeznaczenia oraz prawidłowy dobór preparatów ochronnych, to klucz do sukcesu, cieszenia się naturalnym pięknem drewna nawet przez kilkadziesiąt lat. Pozostaje nam jedynie wybór drewna wiążący się z kolorem, wzorzystością usłojenia, które odpowiadają naszym gustom estetycznym. Nie ukrywając jednym, być może nawet najważniejszym czynnikiem jakim się kierujemy to nasze fundusze jakimi dysponujemy mogącymi przeznaczyć na wprowadzenie do naszych wnętrz drewnianych wykończeń.