15 wspaniałych pomysłów na dekorowanie małych sypialni

Praktyczne podeście do aranżacji mniejszych przestrzeni to zawsze odpowiednie rozwiązanie. Pomysłem, który warto wypróbować jest dodanie do wnętrza szafy z przesuwanymi drzwiami. Nie będziemy musieli się martwić o otwieranie drzwi, jeśli przestrzeni jest naprawdę mało. Poza tym pomoże nam to utrzymać bałagan w szafie, a nie na widoku – wystarczy zasunąć drzwiczki.