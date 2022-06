Wanny w małych łazienkach – czy to możliwe?

Małe łazienki to zmora większości mieszkańców miast. Na co dzień, muszą oni borykać się z ciasną i nieustawną przestrzenią, niezdolną pomieścić wszystko, co potrzebne do komfortowego życia. Ale małe potrafi być piękne. Dotyczy to także łazienek. Pokażemy Wam dziś zdjęcia, które dowodzą prawdziwości tego stwierdzenia.

Luksus korzystania z wanny, wydaje się być obcy mieszkańcom blokowisk. Instynktownie, zdecydowanie częściej, do swych mini łazienek, wybierają prysznice, które zdają się być bardziej funkcjonalne. Dziś, podpowiemy Wam jak wybrać wannę do mikroskopijnej łazienki, i stworzyć dzięki niej wygodny pokój kąpielowy. Zostańcie z nami.