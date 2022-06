Jak udekorować dom szkłem?

W dzisiejszych czasach na topie jest wszystko to, co jest nowoczesne. Właściciele mieszkań zwracają coraz to większą uwagę na to, by przestrzeń mieszkalna była oryginalna, elegancka, a zarazem minimalistyczna – dlatego też sięgają po szkło, które doskonale wpisuje się w ten kanon. Dawniej szklane elementy wyposażenia wnętrza były utożsamiane z luksusem, niedostępnym dla wszystkich, dziś natomiast szkło zyskało uznanie projektantów wnętrz i właścicieli mieszkań i stało się symbolem nowoczesności. Należące do materiałów szlachetnych, szkło posiada bardzo wiele możliwości użytkowych oraz stylistycznych. Jest ono twarde, wytrzymałe, odporne na uszkodzenia oraz dość łatwe w utrzymaniu, a co najważniejsze, prezentuje się elegancko, estetycznie i stylowo. Jest ono coraz częściej wykorzystywane w aranżacji wnętrz w wszelakiej postaci, można je odnaleźć w frontach meblowych, półkach, balustradach, ścianach, dekoracjach, oświetleniu itp. Ten elegancki i nieprzytłaczający materiał sprawdzi się w każdym wnętrzu, pasuje zarówno do stylu nowoczesnego, jak i klasycznego. Za pomocą szkła można wyczarować cudne aranżacje wnętrza, odmienić wystrój pomieszczenia, albo po prostu dodać mu „tego czegoś”.