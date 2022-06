5 najpopularniejszych dachów

Dach dwuspadowy to najbardziej tradycyjne rozwiązanie w polskim krajobrazie, a zarazem najprostsze w konstrukcji. Zwane również dachem dwupołaciowym, składa się z dwóch przeciwległych płaszczyzn połączonych w kalenicy, czyli najwyższej części dachu utworzonej na przecięciu połaci dachowych. Cechą charakterystyczną dachu dwuspadowego jest występowanie trójkątnych ścian bocznych, potocznie zwanych szczytami. W porównaniu do innych dachów najlepiej spełnia swoje funkcje ochronne. Woda deszczowa spływa od razu do odpływów rynnowych natomiast śnieg nie zalega na dachu. Prosta i oszczędna forma dachu dwuspadowego sprawiają, że jest on lubianym elementem nowoczesnej architektury oszczędnej w środkach. Jak dom ze zdjęcia powyżej, który powstał dzięki całkowitemu zaangażowaniu pracowni architektonicznej Majchrzak. Dach dwuspadowy to ogrom zalet, jednak w przeciwieństwie do dachu płaskiego nie ma mowy o zagospodarowaniu całego piętra. Ten typ konstrukcji posiada typowe poddasze, które możemy zaaranżować na pokój dla dziecka bądź garderobę. Oczywiście w zależności od potrzeb właścicieli.