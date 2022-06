Nietypowy dom parterowy!

Domy parterowe stają się coraz popularniejsze także i w Polsce, chociaż decyzja o wyborze takiego projektu wciąż jest uznawana za odważną. A przecież zalet jest co niemiara! Budowa własnego domu to inwestycja na długie lata, prawdopodobnie na całe życie. Warto zatem pomyśleć o przyszłości, kiedy na starość wymyślna klatka schodowa może okazać się dla nas przeszkodą nie do pokonania. To bez dwóch zdań doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy dom marzeń postanowili wznieść dla siebie na emeryturze. Ale domy parterowe są wspaniałe także dla rodzin z małymi dziećmi! Nie musimy instalować barierek, obawiać się o każdy krok naszej pociechy.

Moglibyśmy tak mnożyć argumenty lecz lepiej pokażmy Wam piękny dom parterowy od czeskiej architekt Markety Cajthamlovej. Uwaga! Po jego poznaniu możecie całkowicie zmienić zdanie o parterówkach…